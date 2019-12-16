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Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ходе своей поездки в Будапешт, Вену и Киев смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые «раскрывают правду об импичменте» и доказывают, что президент не совершил чего-либо, нарушающего закон. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фрагменты из документального сериала, снятого для канала One America News.

Джулиани утверждает, что у экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина есть доказательства, подтверждающие отмывание денег частной газодобывающей компанией Burisma Holdings. До 2019 года в ее совет директоров входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.

К отставке Шокина был причастен Байден-старший, заявил Джулиани. «Уволен из-за угрозы Байдена задержать $1 млрд жизненно важной помощи США», — написал он. Адвокат, ссылаясь на медицинские записи, утверждает, что экс-генпрокурор «был отравлен, дважды умирал, но был реанимирован».

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В одном из фрагментов видео также показан документ, который, по словам адвоката, является письмом прокуратуры Латвии от 2016 года властям Украины. В нем утверждается, что «Burisma и входящий в ее руководство Хантер Байден причастны к коррупции». В частности, упоминается компания Wirelogic Technology, которая перевела около $15 млн под видом погашения кредита. Часть этих средств позднее попала на счета частных лиц, в том числе Байдена-младшего.

О поездке Джулиани в начале декабря сообщила The New York Times. Адвокат Трампа встретился с Шокиным, его преемником Юрием Луценко и другими свидетелями, которых, по данным газеты, демократы в палате представителей отказались позвать на слушания по импичменту. 7 декабря адвокат Трампа вернулся в Нью-Йорк и заявил, что во время поездки смог собрать «больше, чем себе можно представить».

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16 ноября прокуратура США начала расследование против Джулиани. Как сообщала WSJ, адвоката заподозрили в получении выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники. По данным издания, они во время переговоров с властями Украины также призывали помочь с расследованием в отношении Байдена и возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

Уголовное дело против Джо Байдена президент Трамп обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле, их телефонный разговор стал поводом для запуска процедуры импичмента.

Теги: Рудольф Джулиани, Дональд Трамп, Джозеф Байден
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