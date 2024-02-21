Экс-информатор ФБР заявил, что получал данные о сыне Байдена от России

Обвинения во взяточничестве Джо и Хантера Байденов, широко продвигаемые республиканцами, вероятно, являются ложными данными, переданными экс-информатором ФБР, пишет NYT. На суде информатор заявил, что получал сведения от России

Хантер Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов (имеет двойное гражданство США и Израиля), обвиняемый в ложных заявлениях о взяточничестве на $10 млн со стороны президента США Джо Байдена и его сына Хантера, на суде заявил, что информацию ему передавала российская разведка. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление суда.

Как отмечает газета, в ходе слушаний прокуроры сочли Смирнова «серийным лжецом», неспособным рассказать правду даже о самых элементарных деталях своей жизни. Сам обвиняемый сообщил федеральным следователям, что «официальные лица, связанные с российской разведкой, были причастны к распространению истории» о Хантере Байдене.

По его словам, последний раз он встречался с представителями российской разведки около трех месяцев назад, а целью якобы было обсуждение возможного разрешения конфликта на Украине. Как уточнили в суде, эти сведения пока не проверены, но потенциально ставят под угрозу национальную безопасность США.

NYT пишет, что Смирнов, который проживал в Лас-Вегасе с 2022 года, был задержан неделю назад. После этого его освободили под подписку о невыезде. Информатором ФБР он был как минимум с 2023 года. Теперь власти опасаются, что он может «скормить» спецслужбам новую ложь, которая способна повлиять на исход выборов в США.

Прокуроры, в частности, сочли ложным заявление Смирнова о том, что тот мог видеть видеозаписи с Хантером Байденом, когда тот останавливался в отеле Premier Palace в Киеве. Представители надзорного ведомства подчеркнули, что 54-летний сын президента «никогда не ездил в Украину». Также Смирнов заявлял, что президент США и его сын получили по $5 млн от украинской газовой компании Burisma Holdings, чтобы Хантер «позаботился обо всех вопросах» касаемо расследования в ее отношении «через своего отца».

Как отмечает газета, эти обвинения, которые прокуратура сочла ложными, широко продвигались республиканцами в конгрессе США.

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Оппоненты кандидата заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам президент это неоднократно отрицал. Расследование в рамках его импичмента начали в сентябре 2023 года.

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. По данным издания, Хантер познакомил своего отца, тогда вице-президента США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Байден оказал давление на власти Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора. Сам Хантер был членом совета директоров Burisma.



В начале мая 2023 года группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (в 2009–2017 годах). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн.