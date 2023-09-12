В конгрессе поручили запустить расследование в рамках импичмента Байдена

Спикер палаты представителей США поручил начать расследование в рамках импичмента Байдену. По его словам, президент США лгал американцам о том, что не знал ничего о бизнесе его семьи, получившей из-за рубежа минимум $20 млн

Кевин Маккарти (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) поручил комитетам палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена, передает Fox News.

«Я поручаю комитетам палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена», — сказал он.

Маккарти добавил, что расследование палаты представителей показало, что Байден лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи.

В Белом доме после анонса расследования против Байдена заявили, что это «экстремальная политика в худшем ее проявлении» и у республиканцев нет необходимых для начала процедуры доказательств.

Согласно федеральному закону США об импичменте, соответствующую процедуру должны инициировать в палате представителей США. При этом процессы по делу об импичменте проводятся в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных. Непосредственно для отстранения президента от власти необходимо как минимум две трети голосов (всего 100 мест, из них 51 у демократов и 49 у республиканцев), поддержавших признание его «виновным».

Как отмечает Reuters, Маккарти был одним из сторонников экс-президента США Дональда Трампа, когда контролируемая демократами палата дважды предъявляла ему импичмент — в 2019 и 2021 годах (оба раза он был оправдан сенатом США). Процедура импичмента будет проходить на фоне предвыборной президентской кампании, о намерении участвовать в которой уже объявили и Байден, и Трамп.

О том, что процедура импичмента Байдену за «воспрепятствование правосудию» может начаться уже в сентябре, в конце августа сообщал телеканал CNN.

После этого Маккарти в интервью Fox News заявил, что начало импичмента — это «естественный шаг». Основанием он назвал различные разбирательства в отношении семьи президента, в первую очередь его сына Хантера Байдена. В частности, Маккарти упомянул 76 «подозрительных» транзакций, связанных с окружением Байдена, показания сотрудников Налоговой службы США об «особом подходе» к его сыну и другие детали, которые, по мнению республиканцев, требуют дополнительного рассмотрения.

«Мы обнаружили, что специальный прокурор Дэвид Вайс фактически попустительствовал истечению срока исковой давности по налогам Хантера Байдена. Мы обнаружили, что ФБР фактически проинформировало Хантера Байдена, до того как мы смогли пойти и взять у него интервью», — заявил тогда спикер, имея в виду продолжающееся в конгрессе разбирательство.

В начале мая группа конгрессменов-республиканцев направила открытое письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором заявили, что получили информацию о возможном участии Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме (2009–2017). По данным республиканцев, семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн. The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука Хантера Байдена писала, что Джо Байден помогал своему сыну вести бизнес на Украине. Так, в одном из писем топ-менеджер украинской энергетической компании Burisma Вадим Пожарский (Хантер Байден входил в совет директоров этой компании) просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Республиканцы утверждают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

На фоне подготовки к процедуре импичмента Белый дом 1 сентября сформировал оперативный штаб, сообщил NBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, сторонники президента в том числе изучили историю сексуального скандала президента-демократа Билла Клинтона и сотрудницы Белого дома Моники Левински, произошедшего в 1998 году (тогда нужная доля конгрессменов не поддержала идею импичмента). Белый дом счел ту ситуацию образцом, как выстроить эффективную оборону и заставить Республиканскую партию понести политические издержки, рассказал источник телеканала.