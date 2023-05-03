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Республиканцы заявили о коррупционной схеме с участием Байдена

Группа конгрессменов потребовали от ФБР отчета о коррупционной схеме с участием Байдена
По данным республиканцев, у ФБР есть информация о схеме с «принятием политических решений за деньги», в которую Байден был вовлечен в период, когда он был вице-президентом США. Они требуют от Минюста и ФБР рассекретить детали
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Группа конгрессменов-республиканцев, в том числе председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер, направили открытое письмо к генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором они сообщают, что получили информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в период, когда он занимал пост вице-президента.

«Информация, предоставленная разоблачителем, вызывает опасения, что тогдашний вице-президент Байден участвовал в схеме взяточничества, в которую был вовлечен иностранный гражданин. Американскому народу нужно знать, продал ли президент Байден Соединенные Штаты Америки», — говорится в обращении.

По данным конгрессменов, у ФБР есть информация о преступной схемы. От руководства спецслужбы они требуют представить открытый отчет о ней. «На основании раскрытой информации нам стало известно, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, связанная с передачей денег в обмен на принятие политических решений», — говорится в письме.

Документ, озаглавленный как FD-1023, опубликован (*pdf) в числе документов ФБР, подлежащих рассекречиванию. Однако документ был опубликован со значительными изъятиями — в нем была закрыта вся информация о фигурантах донесений и их источниках. Из оставшейся доступной информации следует, что документ датирован июнем 2018 года. Каких-либо деталей о содержании документа после многочисленных изъятий при рассекречивании в нем не осталось.

Материал дополняется.

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Джо Байден коррупция
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