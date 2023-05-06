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Байден заявил, что его сын Хантер «не сделал ничего плохого»

Байден на фоне возможного предъявления обвинений сыну Хантеру: он не сделал ничего плохого
В отношении Хантера Байдена идет расследование из-за возможных налоговых нарушений и дачи ложных показаний, связанных с покупкой оружия. Байден-старший заявил, что доверяет сыну
Джо и Хантер Байден
Джо и Хантер Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC заявил о невиновности своего сына Хантера в каких-либо незаконных действиях. Политик сделал это заявление на фоне возможного предъявления обвинений Байдену-младшему из-за налоговых преступлений и нарушений в связи с покупкой оружия.

«Мой сын не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — сказал Байден. Он добавил, что Хантер повлиял на его президентство только тем, что заставлял отца «быть гордым» за сына.

Как писала The New York Times, Хантера Байдена подозревают в несоблюдении сроков подачи налоговых деклараций за 2016 и 2017 годы и предоставлении ложных данных о вычетах для бизнеса. Также Байден-младший, который много лет боролся с алко- и наркозависимостью, в 2018 году, вероятно, соврал при заполнении документов для покупки пистолета, указав, что не употреблял наркотики.

В начале мая газета The Washington Post (WP) сообщила, что в скором времени Хантеру Байдену могут предъявить обвинения в связи с этими подозрениями. По данным WP, в штаб-квартире Министерства юстиции недавно состоялась встреча адвокатов Байдена и ведущего дела прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса. Такие встречи, отмечало издание, обычно проходят именно на завершающей стадии процесса, когда юристы просят не предъявлять обвинения или же смягчить их. Газета отметила, что Вайс был назначен еще при администрации экс-президента Дональда Трампа, с которым Джо Байден, возможно, будет конкурировать на выборах в следующем году.

С Байденом-младшим были связаны и другие подозрения, которые также касаются и его отца. Речь идет об их связи с украинской компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Трамп еще в 2020 году потребовал расследовать коррупционные схемы, в которых, по его словам, были замешаны оба Байдена. Он говорил, что Джо Байден, который тогда был вице-президентом, использовал свое положение для помощи бизнесу своего сына и оказывал давление на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Байден отвергал обвинения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Хантер Байден расследование Джо Байден
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