В Евросоюзе усомнились в защите «американским зонтиком»

Европа не может надеяться, что США будут постоянно защищать ее, из-за рисков смены курса страны в результате выборов, а потому следует наращивать свою готовность к обороне, призвал Боррель. Москва отрицает планы атаковать НАТО

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Россия представляет угрозу для Европы из-за конфликта с Украиной и гибридных атак на европейские страны, высокоинтенсивная война на континенте больше не является фантазией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе, передает Financial Times.

«Американский зонтик, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть открыт не всегда. Возможно, в зависимости от того, кто правит Вашингтоном, мы не можем полагаться на то, что Америка защитит нас», — сказал Боррель.

Он также допустил, что среди членов НАТО есть страны, чьи «приоритеты могут измениться». По мнению Борреля, война «определенно надвигается» на Европу, а Берлинская стена сменилась «огненным кольцом» вокруг континента, сказал он, напомнив о нестабильности в Северной Африке и войне Израиля с ХАМАС. Дипломат призвал европейские страны подготовиться к возможной войне, нарастив расходы на оборону.

Два месяца назад, в феврале, фаворит республиканцев на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп рассказал, что во время своего первого срока пригрозил европейской стране не защитить ее в случае нападения России, если та не тратит достаточно денег на собственную оборону. «На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — добавил он. Политик подчеркнул, что после его слов «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Европейские чиновники уже обсуждают будущее НАТО без американского лидерства в случае победы Трампа на ноябрьских выборах, выяснила New York Times. Пока в странах Европы нет понимания, какую политику выстраивать в случае его возвращения в Белый дом. Наиболее близкие к России страны попытаются добиться расположения Трампа, нарастив закупки американского вооружения, ожидают чиновники.

Российские власти настаивают, что не собираются атаковать страны НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — считает президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков говорил, что Россия уже находится в состоянии войны с западными странами.