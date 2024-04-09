 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В НАТО призвали удвоить оборонные бюджеты из-за «двойной угрозы»

Bloomberg: в НАТО предложили тратить на оборону 4% ВВП из-за России и Китая
Сюжет
Военная операция на Украине
Китайские претензии на Тайвань и конфликт России с Украиной стал «двойной угрозой» для НАТО, пишет Bloomberg. Власти склоняются к мнению, что отправлять 2% ВВП на оборону недостаточно — лучше тратить 4% как в холодную войну
Фото: Ralf Hirschberger / DPA / Global Look Press
Фото: Ralf Hirschberger / DPA / Global Look Press

Военные бюджеты стран НАТО, вероятно, следует увеличить до 4% от ВВП, подняв до уровня холодной войны, чтобы выполнить цели альянса, полагают чиновники, занимающиеся вопросами безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас НАТО требует от стран-членов тратить на менее 2% от ВВП на оборону. Bloomberg отмечает, что альянс вряд ли согласует новую планку, поскольку даже нынешний минимальный порог расходов в 2% вызвал споры, и только семь из 30 государств блока достигли его; в 2024-м ожидается, что минимального уровня достигнут 18 стран альянса.

Если достигнут нового уровня расходов только США и другие наиболее развитые западные страны из G7, траты на безопасность вырастут на более чем $10 трлн в ближайшие десятилетия, подсчитал Bloomberg Economics (BE). Аналитики отметили, что увеличение военных бюджетов создаст новую финансовую парадигму для большинства членов НАТО. Планка в 4% от ВВП подтолкнет менее богатые страны к болезненному выбору между наращиваем госдолга, сокращением частей бюджета или повышением налогов.

Bloomberg объясняет, что к этому НАТО подталкивает «двойная угроза» со стороны России, находящейся в конфликте с Украиной, и Китаем из-за риска его вторжения на Тайвань.

Норвегия решила почти вдвое увеличить оборонный бюджет к 2036 году
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Как напоминает агентство, в 2023 году Россия стала лидером по расходам на оборону от ВВП — 4,4%. Второе место было у США — 3,3%, затем шли Южная Корея (2,8%), Великобритания (2,6%), Иран (2,2%), Австралия (2%), Индия (1,9%), Франция (1,6%), Германия (1,6%), Италия (1,5%) и Китай (1,3%). В этом году расходы Китая на оборону вырастут на 7,2% — это максимальный уровень за пять лет.

«Дивиденды мироустройства после холодной войны подходят к концу. Это, вероятно, окажет преобразующий эффект на оборонные компании, государственные бюджеты и финансовые рынки», — предположила главный геоэкономический аналитик BE Дженнифер Уэлч.

Российский президент Владимир Путин заверял, что у Москвы нет планов начинать войну с НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — пояснял он. Его представитель Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия находится в состоянии войны с западными странами. «Это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — сказал он.

Власти США и других западных стран отмечают, что не желают войны с Россией, а помощь Украине не является участием в конфликте. «Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим», — сказал главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
оборонный бюджет НАТО Китай
Материалы по теме
Командующий силами НАТО в Европе заявил о нежелании войны с Россией
Политика
Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии
Политика
В офисе Зеленского заявили о «критическом моменте» для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Челябинск стал первым в рейтинге городов по росту цен на жилье за год Недвижимость, 11:08
Комплексное развитие территорий в Москве: что делать владельцам объектов Pro, 11:03
Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах Инвестиции, 11:02
Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером Спорт, 10:59
Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек Общество, 10:53
Криптовалюта Ethereum подорожала на 60% с начала года Крипто, 10:53
Певец Евгений Кунгуров покончил с собой Общество, 10:46
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка Бизнес, 10:41
Схема «мидий из Белоруссии» устарела. Как импорт попадает в Россию Pro, 10:38
В НАТО призвали удвоить оборонные бюджеты из-за «двойной угрозы» Политика, 10:37
Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод Общество, 10:35
Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда Политика, 10:31
Тренер «Ан-Насра» раскритиковал арбитра за удаление Роналду Спорт, 10:29
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе Политика, 10:28