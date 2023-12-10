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Политика ,  
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NYT назвала главный страх Европы из-за прихода Трампа к власти

NYT: в Европе опасаются развала НАТО из-за прихода Трампа к власти

Страны Европы все больше и больше опасаются, что Дональд Трамп в случае прихода к власти отвернется от континента и развалит НАТО, пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших европейских дипломатов.

Будучи президентом, он неоднократно угрожал выходом США из альянса. Однако сейчас, стремясь вернуться в Белый дом, мало говорит о своих намерениях. На сайте его предвыборной кампании говорится только: «Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации». Эта расплывчатая формулировка вызывает обеспокоенность среди европейских союзников США.

Европейские послы «совершают паломничества» к соратникам Трампа, чтобы разузнать о его намерениях. По словам двух источников, по крайней мере один посол — глава финской дипмиссии Микко Хаутала — связался напрямую с Трампом и попытался убедить его в ценности Финляндии для НАТО как нового члена блока.

Собеседники издания опасаются, что возвращение Трампа может означать не только отказ от поддержки Украины, но и отход США от Европы и распад НАТО. «В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО», — сказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами блока в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Материал дополняется

 

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