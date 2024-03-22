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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Сюжет
Военная операция на Украине
Военная операция превратилась в войну из-за участия в ней «коллективного Запада» на стороне Украины, заявил Песков и пообещал, что власти не допустят угрозы безопасности России и ее граждан
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден», — сказал представитель Кремля.

Власти будут действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан России, пообещал Песков. По его мнению, страна «не может допустить существование» возле своих границ государства, которое обещает вернуть под свой контроль Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Россия присоединила полуостров в 2014 году, а другие четыре региона — в 2022-м, после референдумов, чью законность не признает большинство стран мира. Власти России считают вопрос их территориальной принадлежности закрытым.

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По словам Пескова, для российской стороны главное — «обезопасить людей в этих четырех регионах и освободить их территорию», «де-факто оккупированную» Украиной.

Пресс-секретарь президента еще в феврале говорил, что российская военная операция, начатая «с определенными целями» против Украины, превратилась в «войну с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом». Российские власти считают западные государства, которые оказывают Киеву военную и финансовую поддержку, участниками конфликта. Например, Песков назвал таковой Францию на фоне последних высказываний президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину и призыва не допустить победы России.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия своими действиями на Украине пытается «прекратить эту войну, которую ведут против нас». Он также обвинял «коллективный Запад» в развязывании конфликта между Москвой и Киевом. В то же время Путин подчеркивал, что Россия не хочет воевать со странами НАТО; полномасштабный конфликт с альянсом приведет к началу третьей мировой войны, а «в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», заявлял он.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Украина Запад Военная операция на Украине
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