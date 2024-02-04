 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа

NYT: в НАТО обсудили будущее без лидерства США в случае президентства Трампа
Сюжет
Выборы президента США
После начала полномасштабных боев на Украине в НАТО объявили о новом единстве и нахождении новых целей, но теперь в Европе задумались об ослаблении роли США в альянсе в случае возвращения Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Rachel Mummey / Reuters)

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание называет дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в альянсе сообщали о появлении нового единства и обретения целей на фоне начала Россией военной операции на Украине. Теперь немецкие чиновники обсуждают появление «нового, сложного и тревожного мира», который приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. В особенности, пишет издание, их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине — сейчас американская сторона является крупнейшим донором Киева, на втором месте Берлин.

Европейские послы начали «паломничества» к соратникам Трампа, чтобы выяснить его намерения, некоторые страны Европы намерены заслужить расположение политика, увеличив закупки оружия у Вашингтона, сообщила ранее NYT, поговорив с источниками среди дипломатов.

Politico рассказало, как Байден обматерил Трампа
Политика
Джо Байден

Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас». Об этом рассказал Еврокомиссар Тьерри Бретон, присутствовавший на встрече Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, тогда политик добавил, что «НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО».

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сомневается, что Трамп воплотил бы эту угрозу в жизнь. По его мнению, существование альянса выгодно для американской стороны, а заявления Трампа являлись критикой отдельных стран, а не самого существования военного блока.

Аналогичного мнения придерживается бывший посол США в Австрии Тревор Трейна. В колонке для Wall Street Journal он указал, что люди часто концентрируют внимание на словах Трампа, а не том, что он делает. Дипломат напомнил, что Трамп выступал за энергонезависимость, остановку «Северного потока-2», пересмотр договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, выход из иранской сделки и передислокацию войск в Румынию и Польшу.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия НАТО Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Армении пообещали ввести военную форму по стандартам НАТО
Политика
Кремль назвал новые учения НАТО угрозой для России
Политика
Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 10:20
В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа Политика, 10:12
Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков Общество, 10:00
Дать бизнесу в долг и заработать: как работают краудлендинговые платформы Инвестиции, 10:00
Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Политика, 09:51
Член наблюдательного совета «Твенте» ушел из-за сделки со «Спартаком» Спорт, 09:39
В ЛНР объявили траур по погибшим при обстреле Лисичанска Политика, 09:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как убрать негативные установки из головы и добавить позитивные Pro, 09:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 09:18
ЭКОВАС выразило беспокойство из-за переноса выборов президента в Сенегале Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:08
Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до 28 Политика, 09:04
Россияне скупают облигации: каких размещений ждать с 5 по 9 февраля Инвестиции, 09:00
Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствам Спорт, 09:00