В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа

После начала полномасштабных боев на Украине в НАТО объявили о новом единстве и нахождении новых целей, но теперь в Европе задумались об ослаблении роли США в альянсе в случае возвращения Трампа в Белый дом

Дональд Трамп (Фото: Rachel Mummey / Reuters)

Перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание называет дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в альянсе сообщали о появлении нового единства и обретения целей на фоне начала Россией военной операции на Украине. Теперь немецкие чиновники обсуждают появление «нового, сложного и тревожного мира», который приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. В особенности, пишет издание, их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине — сейчас американская сторона является крупнейшим донором Киева, на втором месте Берлин.

Европейские послы начали «паломничества» к соратникам Трампа, чтобы выяснить его намерения, некоторые страны Европы намерены заслужить расположение политика, увеличив закупки оружия у Вашингтона, сообщила ранее NYT, поговорив с источниками среди дипломатов.

Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас». Об этом рассказал Еврокомиссар Тьерри Бретон, присутствовавший на встрече Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, тогда политик добавил, что «НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО».

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сомневается, что Трамп воплотил бы эту угрозу в жизнь. По его мнению, существование альянса выгодно для американской стороны, а заявления Трампа являлись критикой отдельных стран, а не самого существования военного блока.

Аналогичного мнения придерживается бывший посол США в Австрии Тревор Трейна. В колонке для Wall Street Journal он указал, что люди часто концентрируют внимание на словах Трампа, а не том, что он делает. Дипломат напомнил, что Трамп выступал за энергонезависимость, остановку «Северного потока-2», пересмотр договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, выход из иранской сделки и передислокацию войск в Румынию и Польшу.