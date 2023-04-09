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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о скором прибытии в страну систем ПВО Patriot

Воздушные силы Украины: в страну скоро прибудут системы ПВО Patriot и NASAMS
В Воздушных силах Украины сообщили о скором прибытии в страну систем ПВО NASAMS, Patriot и SAMP/T. Российское Минобороны уже сообщало об уничтожении NASAMS
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

На Украину в скором времени прибудут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и NASAMS, которые используются в качестве средств ПВО, сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Речь [идет] о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны прибыть на Украину», — сказал он (цитата по УНИАН).

ЗРК Patriot в декабре вошли в пакет американской помощи Украине. После этого о намерении передать эти комплексы Киеву также сообщили Берлин и Амстердам. Президент Владимир Путин говорил, что поступившие на Украину Patriot будут «пощелканы».

10 марта The Financial Times сообщила, что Киев, предположительно, уже получил один из двух Patriot, которые обещали ей США и Германия. Газета не указывала источник информации. Издание уточняло, что система пока не введена в эксплуатацию и ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами.

NASAMS Киев уже точно получил. Об их передаче в конце октября прошлого года заявил гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес. Такие ЗРК поставляла также Норвегия. Как сообщало российское Минобороны в начале февраля, один норвежский комплекс был уничтожен в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

Iris-T — это ракеты, которые могут использоваться в вариантах «воздух — воздух» и «земля — воздух» в самоходных установках. Системы ПВО, использующие их, в октябре прошлого года Украине пообещала Германия. Всего Киев должен получить четыре ракеты. ЗРК SAMP/T, как писали итальянские и французские СМИ в январе, договорились передать Украине Париж и Рим. Газета La Reppublica отмечала со ссылкой на источники, что на Италию в этом вопросе оказывали давление США.

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Кремль заявлял, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЗРК Patriot Украина NASAMS ВСУ
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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