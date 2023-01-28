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Украинская ПВО получит «очень дорогой подарок» от Италии и Франции

L'Opinion и La Stampa: Франция и Италия договорились о поставке Украине комплексов SAMP-T
Рим и Париж занимаются согласованием технических деталей по передаче Киеву зенитной системы SAMP-T, которую США ранее негласно уговаривали поставить Украине. Сама Италия обладает только пятью действующими установками
ЗРК SAMP/T
ЗРК SAMP/T (Фото: @eurosam460 / Youtube)

Франция и Италия договорились заказать 700 ракет Aster-30 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T за €2 млрд, который планируют передать Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет L'Opinion. La Stampa отмечает, что соответствующее политическое решение принято, но детали сделки не указывает.

«Сейчас определяются только технические детали, потому что это сложная система», — рассказал газете источник во французских дипломатических кругах. По его словам, о сделке объявят французский президент Эмманюэль Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони.

По данным L'Opinion, соглашение было достигнуто во время визита французского министра обороны Себастьяна Лекорню в Рим для встречи с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. При этом часть из приобретенных ракет останется у Парижа и Рима, их количество издание не уточняет.

Il Messaggero пишет, что это «очень дорогой подарок», учитывая, что итальянская армия обладает только шестью такими батареями (Stampa пишет о пяти).

SAMP-T — ЗРК производства европейского консорциума Eurosam, основанного в 1989 году фирмами Aerospatiale, Alenia и Thompson-CSF. Разработка SAMP-T завершена в 2005 году, комплекс стоит на вооружении Италии и Франции.

ЗРК смонтирован на мобильной платформе, которая может одновременно нести до восьми ракет. В состав комплекса SAMP-T входят пусковые установки, машина управления огнем, радиолокационная станция, а также транспортно-заряжающая машина. Дальность поражения аэродинамических целей — от 3 до 100 км, высота поражения — до 25 км, максимальная скорость полета — 1,4 тыс. м/с.

Французский министр в Twitter подтвердил, что обсуждал с итальянским коллегой поддержку Украины. Он написал, что они подтвердили свое намерение помогать Киеву, обезопасить Средиземное море перед лицом новых угроз и наращивать совместные производственные возможности, в частности, в области ПВО.

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В начале января власти США не публично призвали Италию как можно скорее передать Украине SAMP-T, Рим тогда пообещал Вашингтону удовлетворить эту просьбу, рассказали источники La Repubblica. Газета тогда отметила, что Италия обладает пятью действующими батареями SAMP-T и одной учебной, которой не хватает машины с пусковыми установками стоимостью €1,1 млн. Правительство во главе с Марио Драги ранее хотело передать Киеву именно учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев, пишет издание.

«Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около €1 млрд. Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО», — рассказал итальянский вице-премьер Антонио Таяни газете Corriere della Sera в конце января.

Власти России критикуют поставки вооружений из западных стран на Украину, недовольство в Москве вызывают и поставки средств противовоздушной обороны. Комментируя в октябре 2022 года намерение США увеличить поставки таких систем, в Кремле предупредили, что «это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», однако снабжение оружием не изменит «нашего целеполагания и конечного результата».
 

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия Франция Украина ПВО поставки оружия ЗРК

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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