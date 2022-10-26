США передали Украине первые два комплекса NASAMS

Пока американские власти не одобрили поставку Киеву систем ПВО Patriot — переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом, отметил гендиректор Raytheon Technologies

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS разворачивают на Украине. Об этом заявил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.

«Мы доставили две системы [NASAMS] правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сегодня», — сказал он.

По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.

Компания Raytheon производит ЗРК NASAMS — систему противовоздушной обороны средней дальности. Он несет ракету класса «воздух — воздух». Комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотники и новые угрозы крылатых ракет. NASAMS используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

Ранее, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают «в самом ближайшем времени» передать Киеву первые два ЗРК NASAMS.

Он напомнил, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Это предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из своих запасов.

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Кирби добавил, что Вашингтон продолжат обсуждать с Киевом возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Пентагон заключил контракт с компанией-производителем NASAMS Raytheon на сумму более $182,2 млн в конце августа, чтобы передать комплексы Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. «Де-факто США уже изрядно завязли в этом конфликте. По-русски говоря, знаете, уши торчат, их видно невооруженным взглядом», — сказал он.