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La Repubblica узнала о давлении США на Италию из-за поставок ЗРК Украине

La Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она поставила Украине ЗРК SAMP-T
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан созвонился со своим итальянским коллегой и призвал ускорить «обещанную» передачу Украине комплексов SAMP-T, сообщили источники газеты
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС
Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал как можно скорее поставить Киеву зенитно ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, пишет La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Как отмечает газета, на прошлой недели власти Италии неофициально пообещали Вашингтону отправить дополнительные ЗРК на Украину, однако официально указ еще не утвержден. Телефонный звонок Салливана — «это прежде всего сигнал», пишет La Repubblica.

По данным издания, в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками стоимостью €1,1 млн. Правительство во главе с Марио Драги ранее хотело передать Киеву именно учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев, указывает газета.

SAMP-T — ЗРК производства европейского консорциума Eurosam, основанного в 1989 году фирмами Aerospatiale, Alenia и Thompson-CSF. Разработка SAMP-T завершена в 2005 году, комплекс стоит на вооружении Италии и Франции.

ЗРК смонтирован на мобильной платформе, которая может одновременно нести до 8 ракет. В состав комплекса SAMP-T входят пусковые установки, машина управления огнем, радиолокационная станция, а также транспортно-заряжающая машина. Дальность поражения аэродинамических целей  — от 3 до 100 км, высота поражения — до 25 км, максимальная скорость полета — 1,4 тыс. м/с.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в частности Италия, ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. Последнюю партию оружия Рим отравил Киеву в конце июня. Тогда в нее вошли бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59 и предметы снабжения, такие как походные палатки и медицинское оборудование, писала Il Messagero cо ссылкой на источники.

Тем не менее уже в ноябре источники газеты в правительстве Италии сообщили, что власти пока не обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского. Причиной Il Messagero называло в том числе отсутствие достаточного количества зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Киевом: в случае их отправки на Украину Италия может лишиться своей системы защиты.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружения Украине. В частности, в Кремле говорили, что поставки современных систем противовоздушной обороны затянут конфликт и сделают его «больнее», но не повлияют на итоги.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЗРК Италия США Военная операция на Украине
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