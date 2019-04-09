WSJ узнала о намерении Трампа ужесточить иммиграционную политику

Усиление давления на мигрантов запланировано вслед за сменой главы министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Отвечать за иммиграционную политику поручено одному из самых «жестких» советников Трампа

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам в Белом доме принимать непосредственное участие в ужесточении иммиграционной политики, чтобы замедлить рост числа семей, незаконной пересекающих южные границы государства. Об этом узнала газета The Wall Street Journal. Президент также обратил внимание высших чинов Министерства внутренней безопасности США на эту тему.

Главной темой президентской кампании Трампа в 2016 году была иммиграционная политика, и теперь он снова планирует заняться этим вопросом, поскольку стремится к переизбранию, указывает газета. На днях Трамп сказал Стивену Миллеру, «одному из самых жестких» советников, что именно он в ответе за иммиграционную политику администрации, сообщил источник WSJ.

По его словам, глава государства также намерен возобновить политику разделения семей задержанных мигрантов. Эту стратегию раскритиковали генпрокуроры ряда штатов, а также главы крупных американских компаний и первая леди Меланья Трамп.

Ужесточение президентом иммиграционной политики происходит вслед за сменой американского министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен 8 апреля. Ее место в качестве врио займет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинен. Известно, что Нильсен была сторонницей политики «нулевой терпимости» в отношении мигрантов, что привело к разделению на границе семей мигрантов.