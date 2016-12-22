Иск к администрации Трампа из-за мигрантов подали 17 штатов

Администрацию президента США Дональда Трампа обвинили в «жестоком и незаконном» разделении семей мигрантов, соответствующий иск подали генеральные прокуроры 17 штатов и округа Колумбия, передает Reuters.

В документе, поступившем в окружной суд Сиэттла, говорится, что администрация Трампа действовала исходя из враждебности и желания навредить мигрантам, которые приезжают из стран Латинской Америки.

Указ президента США от 20 июня, запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов при задержании, авторы иска назвали «иллюзорным».

В начале июня в ООН выступили с критикой миграционной политики США, в рамках которой детей прибывших в страну нелегалов задерживали вместе с родителями. Пресс-секретарь организации Равина Шамдасани заявила, что такие меры нарушают права ребенка. Супруга президента США Мелания Трамп также высказывалась против разделения семей мигрантов, на которое она «ненавидит смотреть».

20 июня Трамп запретил разлучать семьи нелегально прибывших в страну, подписав соответствующий указ. 24 июня в министерстве внутренней безопасности США заявили, что вернули нелегальным мигрантам 522 ребенка.