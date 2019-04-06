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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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К иску против Трампа присоединились еще четыре штата
Администрация президента предлагает выделить на строительство заграждений на границе с Мексикой $1,6 млрд. Представители 20 штатов считают, что эти средства забирают у важных проектов и отправляют на «неэффективную стену»
Фото: Jacquelyn Martin / AP

На президента США Дональда Трампа и ряд сотрудников его администрации подали в суд представители 20 штатов, сообщается на сайте генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерры, который возглавил коалицию.

В коалиции считают, что, перераспределяя на стену налоги, которые планировалось потратить на правоохранительные органы, борьбу с наркотиками и военные объекты, Трамп действует незаконно. Конгресс дважды отказывал президенту в многомиллардном финансировании этого проекта, своими действиями президент США нарушает конституцию и подвергает риску важнейшие службы страны, заявил Бесерра.

«Калифорния выступает против того, чтобы Трамп взял деньги на его свою дорогую и неэффективную стену» — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он подчеркнул, что ранее Трамп обещал, что за постройку будет платить Мексика.

Иск был подан еще 19 февраля, однако тогда в коалицию входили 16 штатов.

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Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

В конце 2018-го споры о размере финансирования строительства стены между конгрессом и президентом США привели к самому долгому в истории шатдауну. Позже стороны согласовали бюджет и работа правительства восстановилась, однако Трамп решил ввести в стране режим ЧП, что позволит ему использовать бюджетные средства без одобрения конгресса.

В палате представителей проголосовали против введения ЧП, после чего Трамп наложил вето на решение законодателей. В ответ палата представителей решила отменить вето президента, однако необходимых для этого двух третей голосов собрать не удалось.

26 марта стало известно, что Пентагон уже выделил $1 млрд на строительство стены, в частности участка протяженностью около 91 км, который пройдет от города Юма в Аризоне до Эль-Пасо в Техасе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, стена
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