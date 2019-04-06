К иску против Трампа присоединились еще четыре штата

К иску против Трампа присоединились еще четыре штата

Администрация президента предлагает выделить на строительство заграждений на границе с Мексикой $1,6 млрд. Представители 20 штатов считают, что эти средства забирают у важных проектов и отправляют на «неэффективную стену»

Фото: Jacquelyn Martin / AP

На президента США Дональда Трампа и ряд сотрудников его администрации подали в суд представители 20 штатов, сообщается на сайте генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерры, который возглавил коалицию.

В коалиции считают, что, перераспределяя на стену налоги, которые планировалось потратить на правоохранительные органы, борьбу с наркотиками и военные объекты, Трамп действует незаконно. Конгресс дважды отказывал президенту в многомиллардном финансировании этого проекта, своими действиями президент США нарушает конституцию и подвергает риску важнейшие службы страны, заявил Бесерра.

«Калифорния выступает против того, чтобы Трамп взял деньги на его свою дорогую и неэффективную стену» — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он подчеркнул, что ранее Трамп обещал, что за постройку будет платить Мексика.

Иск был подан еще 19 февраля, однако тогда в коалицию входили 16 штатов.