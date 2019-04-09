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Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Трудовые мигранты по всему миру в 2018 году перевели на родину рекордные $529 млрд, рост показателя составил 9,6% по сравнению с 2017 годом. Основными получателями таких переводов стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Египет
Фото: Natalie Behring / AP

Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году. Об этом сообщается в исследовании Всемирного банка. Общемировые показатели таких переводов, включая страны с высоким уровнем дохода, составили $689 млрд, в 2017 году сумма переводов равнялась $633 млрд.

Рост связан с улучшением ситуации с занятостью в США и экономических показателей этой страны, а также восстановлением объемов переводов из России и стран-членов Сотрудничества стран Персидского залива.

Финансы
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Денежные переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион выросли почти на 7%, до $143 млрд в 2018 году, переводы в Европу и Центральную Азию — на 11%, до $59 млрд. Отмечается, что Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, как менее зависимые от денежных переводов страны региона, получили выгоду от устойчивого восстановления экономической активности России.

На Украину в 2018 году перевели $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 году. В декабре прошлого года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал число работающих за рубежом украинцев в 7-9 млн человек. Такое число мигрантов трудятся за границей на непостоянной основе, на постоянной же основе так работают 3,2 млн граждан Украины, отмечал Рева.

Мигранты также перевели в страны Латинской Америки и Карибского бассейна $88 млрд (+10%), в страны Ближнего Востока и Северной Африки $62 млрд (+9%), в Южную Азию — $131 млрд (+12%).

Автор: Григорий Дубов
Теги: Всемирный банк, трудовые мигранты, Денежные переводы
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