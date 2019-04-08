Трамп сменил министра внутренней безопасности США

Вместо Кирстьен Нильсен, которая занимала этот пост с декабря 2017 года, ведомство возглавит нынешний начальник Таможенно-пограничной службы США Кевин Макэлинэн, объявил Дональд Трамп в Twitter

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп объявил о смене американского ​министра внутренней безопасности. Занимавшая эту должность ​Кирстьен Нильсен, по его словам, уйдет в отставку.

«Я хотел бы поблагодарить ее за службу», — написал политик в своем Twitter. Вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн, добавил Трамп.

Он станет временно исполняющим обязанности министра (его кандидатуру теперь должны утвердить в сенате). «Я уверен, что Кевин отлично поработает [на этом посту]!» — резюмировал президент.

Должность главы Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен занимала с декабря 2017 года. О ее отставке за несколько часов до того, как об этом объявил Трамп, со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CBS News. Один из его собеседников указывал: отставка Нильсен является частью масштабной реорганизации министерства, которая была разработана и сейчас находится под контролем главного советника Трампа Стивена Миллера.