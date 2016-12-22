Главы крупнейших компаний США раскритиковали миграционную политику Трампа

Около 60 руководителей крупнейших американских корпораций написали письмо, в котором подвергли критике иммиграционную политику президента. Они отмечают, что решения Трампа грозят экономическому росту страны

Тим Кук (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Десятки руководителей крупнейших американских компаний, включая главу Apple Тима Кука, президента JP Morgan Chase & Co. Джеймсона Даймона и главу American Airlines Дуга Паркера, написали письмо, в котором осудили миграционную политику президента США Дональда Трампа. Это письмо, датированное 22 августа, адресовано министру национальной безопасности США Кирстен Нильсен, под ним поставили подписи 59 глав крупнейших компаний страны.

В документе выражается «серьезная озабоченность» из-за решений Трампа в контексте его миграционной политики, которые, по мнению авторов письма, грозят подрывом экономического роста Соединенных Штатов. В частности, пишут главы компаний, многие из сотрудников сталкиваются с неопределенностью из-за «непоследовательных иммиграционных решений» президента, которые скажутся на получении разрешения на работу для их супругов.

«В то время как федеральное правительство проводит законный пересмотр иммиграционных правил, оно должно избегать таких изменений, которые нарушают привычную жизни тысяч законных и квалифицированных сотрудников и наносят значительный ущерб конкурентоспособности США», — говорится в письме. Главы компаний отмечают, что, «когда число вакансий достигает исторических максимумов из-за нехватки рабочей силы, не время ограничивать доступ к талантам».

Агентство Reuters приводит комментарий Нильсен, который та дала на брифинге в минувший четверг. Министр отметила, что администрация Трампа строго соблюдает законы. «Администрация не ведет политику разделения семей... Единственное, что изменилось, так это то, что мы больше не даем привилегий разным категориям людей, которые нарушают закон», — сказала она.