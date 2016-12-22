Сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по авиабазе в Хомсе
Политика, 04:55
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Сирийские СМИ сообщили о ракетных ударах по авиабазе в Хомсе
Сообщения поступают на фоне недавних угроз со стороны президента США Дональда Трампа в адрес «ответственных за химическую атаку» в Сирии. В результате атаки есть погибшие и раненые
Военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетным обстрелам, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Громкие взрывы были слышны около аэродрома Т-4 (Тайфур) в сирийском Хомсе ранним утром в понедельник, сообщает Reuters также со ссылкой сирийское государственное телевидение. В сообщении сказано, что аэродром был атакован несколькими ракетами, сработали системы сирийской ПВО.
По данным сирийских государственных СМИ, на которые ссылается AFP, в результате ракетного обстрела есть погибшие и раненые. Их число пока не называется.
Тем временем источники Reuters в Пентагоне отрицают, что за атакой стоит Вашингтон.
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