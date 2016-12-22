Появилось видео авиаудара по базе в сирийском Хомсе

Сирийское агентство SANA обнародовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в Хомсе. Видео опубликовано на странице агентства в Facebook.

На видео видно, как в небе пролетает ракета. Также слышен звук удара.

Военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетным обстрелам в ночь на 9 апреля. По информации SANA, аэродром был атакован несколькими ракетами, сработали системы сирийской ПВО, которые в свою очередь выпустили около восьми ракет по атаковавшим объектам.

Как утверждают источники сирийского агентства, атака, «скорее всего, была агрессией со стороны США». Вашингтон свою причастность к инциденту отрицает. По информации SANA, в результате удара есть погибшие и раненые, их число устанавливается.

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