Израиль назвал удары по Сирии крупнейшей операцией против ПВО с 1982 года

Операция против объектов ПВО в Сирии, которую Израиль провел в субботу, 10 февраля, стала крупнейшей с ливанской войны 1982 года, заявил генерал Томер Бар. По его словам, она завершилась полным успехом

Боевые укрепления армии Израиля на границе с Сирией (Фото: Atef Safadi / EPA)

Удары по объектами в Сирии, которые израильские военные осуществили в субботу, 10 февраля, стали крупнейшей операцией израильских ВВС против ПВО Сирии с 1982 года. Об этом, как сообщает газета Haaretz, заявил начальник штаба израильских ВВС генерал Томер Бар.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по 12 целям в Сирии, в том числе по четырем сирийским объектам ПВО и четырем иранским объектам после крушения самолета F-16.

«Это — полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен «Мира Галилее», — передала слова Бара пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израильские самолеты предприняли первый налет на сирийские объекты после того, как был сбит иранский беспилотник, нарушивший воздушную границу Израиля со стороны Сирии. Иран отрицал, что его беспилотник залетел на территорию Израиля. По словам Бара, дрон летел над территорией Израиля не более полутора минут, после чего был сбит из вертолета.

​Во время налета израильских самолетов на объекты в Сирии один из них был сбит сирийской ракетой. Пилоты F-16 катапультировались, машина упала на территории Израиля. После этого израильтяне предприняли вторую массированную атаку, целью которой стало​ 12 объектов.