Песков заявил о «какофонии» и «фантастике» вокруг темы отмены санкций США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В вопросе отмены властями США санкций против России необходимо ориентироваться на официальные сообщения, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист задал Пескову вопрос о сообщениях из США о возможности отмены антироссийских санкций. Так, Reuters со ссылкой на американского чиновника и на еще один источник сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают план по смягчению антироссийских санкций.

«Сейчас огромное количество сообщений. Одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — сказал пресс-секретарь.

По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и Минфину подготовить перечень санкций, которые можно смягчить, чтобы обсудить это с российскими представителями в рамках переговоров по нормализации дипломатических и экономических отношений.

Песков ранее уже отметил преждевременность обсуждения данной темы, так как не было никаких официальных заявлений. Он также напомнил, что Кремль считает американские санкции против России незаконными.