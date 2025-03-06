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Война санкций ,  
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Бессент заявил о готовности США ввести санкции против России ради мира

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Война санкций
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Военная операция на Украине

Соединенные Штаты готовы «без колебаний» ввести полные санкции против российской энергетики, если это поможет добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Bloomberg.

«Санкции против России будут применяться эксплицитно и агрессивно для немедленного достижения максимального эффекта», — сказал он.

По словам Бессента, антироссийские санкции могут помочь Соединенным Штатам получить больше рычагов влияния на переговорах.

Reuters сообщил о плане США по смягчению санкций против России
Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Ранее Reuters сообщил, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений.

В Кремле заявили, что не слышали никаких официальных заявлений на этот счет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения и напомнил, что Москва считает антироссийские санкции Вашингтона незаконными.

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Теги
Скотт Бессент Россия США санкции
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