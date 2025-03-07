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Война санкций ,  
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Reuters узнал о проработке смягчения санкций США против энергетики России

Reuters: Белый дом поручил изучить смягчение санкций против России в энергетике
Сюжет
Война санкций
Белый дом поручил изучить варианты смягчения санкций против России в энергетике, сообщил Reuters. Трамп вместе с тем допустил ужесточение ограничений, связав это с успехами Москвы на поле боя. Россия считает санкции незаконными
Фото: Yoruk Isik / Reuters
Фото: Yoruk Isik / Reuters

Белый дом поручил рассмотреть возможность смягчения санкций против России в энергетической сфере на случай достижения договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Поручение отдано американскому Министерству финансов, рассказали источники. Варианты смягчения энергетических санкций будут рассматриваться на фоне ожиданий касательно переговоров между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении конфликта на Украине, говорят собеседники агентства. В Кремле говорили, что никаких уточнений относительно личной встречи политиков у Москвы пока нет.

Ожидается, что работа, которую проведет ведомство, позволит Вашингтону в будущем быстро отменить санкции в области энергетики, если соглашение будет заключено. Однако эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США готовы снять санкции без уступок со стороны России, подчеркнули источники.

По данным агентства, администрация Трампа хочет, чтобы в случае снятия ограничений не возникло задержек из-за недостаточной подготовки. Reuters напоминает, что в 2019-м подобные проблемы во время снятия санкций с Rusal поспособствовали росту цен на алюминий на 30%.

Белый дом заявил о наличии предложений по санкциям против России
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Белый дом в Вашингтоне, США

О том, что американские власти разрабатывают планы по возможной отмене санкций в отношении некоторых российских юридических и физических лиц, Reuters сообщило ранее на этой неделе. Агентство писало, что Белый дом поручил Госдепу и Министерству финансов США подготовить перечень санкций, которые могли бы быть смягчены. Список, как утверждает Reuters, готовят для последующего обсуждения на переговорах с Москвой по улучшению отношений между странами.

Однако 7 марта Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Президент США призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров. Возможное усиление ограничений он связал с успехами российских сил в зоне боевых действий.

Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт после этого заявил, что у США «есть чертовски много вещей», чтобы ввести новые санкции или пошлины против России. «Президент Трамп непреклонен в том, что нам нужно посадить всех за стол переговоров. И мы можем сделать это с помощью пряников, и мы можем сделать это с помощью кнутов», — сказал он.

Российские власти неоднократно подчеркивали готовность к переговорам и обвиняли Киев в отказе от них. Путин говорил, что для урегулирования конфликта с Украиной важно «устранить первопричины кризиса», а целью должен быть долгосрочный мир, а не «какая-то передышка».

Санкции западных стран Москва считает незаконными и требует их отмены.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
санкции против России США энергетический сектор
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