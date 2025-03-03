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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о плане США по смягчению санкций против России

Reuters: в США готовят план смягчения санкций, в том числе против бизнесменов
Сюжет
Война санкций
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Возвращение Трампа в Белый дом
Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц, включая некоторых российских бизнесменов, сообщает агентство. Санкции при желании «как быстро вводятся, так и быстро отменяются», говорили в Кремле
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.

Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, рассказали собеседники. 12 февраля американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей из России и США. Еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле.

По данным агентства, сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

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В январе республиканец пригрозил ужесточить санкции против России, если та не пойдет на сделку по Украине. В угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу», заявили тогда в Кремле.

На прошлой неделе глава Белого дома не исключил, что «в какой-то момент» Вашингтон может отменить ограничения против Москвы. «Но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — отметил он. Трамп подчеркнул, что снятие санкций возможно только после заключения мирного соглашения. Позднее американский лидер продлил на один год ограничения, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах из-за Украины.

Санкции не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине, уверен пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это [санкции] как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании эти санкции могут оставаться в силе десятилетиями», — сказал Песков.

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Персоны
Елена Чернышова
санкции против России Госдепартамент США Минфин США Белый дом
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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