Reuters сообщил о плане США по смягчению санкций против России

Reuters: в США готовят план смягчения санкций, в том числе против бизнесменов

Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц, включая некоторых российских бизнесменов, сообщает агентство. Санкции при желании «как быстро вводятся, так и быстро отменяются», говорили в Кремле

Фото: Антон Ваганов / Reuters

США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.

Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, рассказали собеседники. 12 февраля американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей из России и США. Еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле.

По данным агентства, сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

В январе республиканец пригрозил ужесточить санкции против России, если та не пойдет на сделку по Украине. В угрозах санкциями Трампа «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готова к «равноправному и взаимоуважительному диалогу», заявили тогда в Кремле.

На прошлой неделе глава Белого дома не исключил, что «в какой-то момент» Вашингтон может отменить ограничения против Москвы. «Но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — отметил он. Трамп подчеркнул, что снятие санкций возможно только после заключения мирного соглашения. Позднее американский лидер продлил на один год ограничения, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах из-за Украины.

Санкции не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине, уверен пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это [санкции] как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании эти санкции могут оставаться в силе десятилетиями», — сказал Песков.