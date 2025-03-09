Эксперты представили план обеспечения прекращения огня на Украине

Прекращение огня может быть обеспечено созданием буферной зоны в 9,6 км для разделения сил, которую будут патрулировать гражданские наблюдатели и полиция. Их безопасность должны обеспечивать до 10 тыс. солдат, считают эксперты

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Прекращение огня на Украине может быть обеспечено путем создания буферной зоны для разделения украинских и российских сил, а также за счет патрулирования ее гражданскими лицами и полицейскими. Об этом говорится в докладе экспертов Женевского центра политики безопасности, внимание на него обратила The Yew York Times (NYT).

Женевский центр политики безопасности — это правительственный аналитический центр, отмечает издание. Доклад был опубликован 5 марта.

Эксперты предлагают создать буферную зону шириной не менее шести миль (более 9,6 км). Патрулировать этот участок должны около 5 тыс. гражданских лиц и полицейских, считают специалисты. Безопасность наблюдателей, по их мнению, должна обеспечиваться иностранным военным контингентом, для этого может потребоваться 10 тыс. солдат.

Наблюдатели будут докладывать, как соблюдается режим прекращения огня и было ли отведено тяжелое вооружение на согласованное расстояние от буферной зоны. Миссия должна действовать на основании мандата Организации Объединенных Наций или другого международного органа, говорится в докладе.

Такие силы могли бы помочь предотвратить перерастание напряженности и недопонимания между сторонами в возобновление боевых действий, полагают специалисты.

Впервые группа экспертов центра собралась весной 2022 года в Женеве, вскоре после начала конфликта. Уже тогда она обсуждала способы, которые могли бы сделать будущее перемирие более устойчивым.

Томас Гремингер, директор Женевского центра, курировавший наблюдение за прекращением огня на Украине с 2017 по 2020 год по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уточнил, что в экспертную группу входят должностные лица международных организаций и бывшие военные командиры с опытом миротворческой деятельности.

Гремингер рассказал NYT, что конфиденциально обсуждал план с экспертами по внешней политике из России, Украины, США и Европы. Он не стал называть конкретных имен. По его словам, участники встреч не действовали от лица государств, но, как ожидается, они передают информацию властям. По словам Гремингера, изначальной целью встреч, начавшихся в 2022-м, было «установить канал связи» с Москвой.

Идея о вводе миротворческого контингента для обеспечения режима прекращения огня на Украину обсуждается в течение нескольких месяцев, однако в Европе мнения по этому поводу разделились. Киев добивается получения от Запада гарантий безопасности, но президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы их предоставили исключительно европейские страны.

По мнению Трампа, миротворцы должны быть размещены на Украине в формате, который устроит все стороны. Украинский президент Владимир Зеленский запрашивал 100 тыс. иностранных миротворцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами». В то же время Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине.

По данным Bloomberg, Москва выразила готовность обсудить прекращение огня при условии, что будет достигнут прогресс на пути к окончательному мирному соглашению. Источник заявил агентству, что Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран, которые примут в ней участие.