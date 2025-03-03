Макрон сообщил о попытке отговорить Трампа от прекращения огня на Украине

Макрон предлагал Трампу переориентироваться на «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры». FT писала, что он пытался убедить республиканца поддержать развертывание войск ЕС после конфликта, но не смог

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что в ходе визита в Вашингтон в конце февраля пытался отговорить американского коллегу Дональда Трампа от идеи о немедленном прекращении огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Il Foglio.

Французский президент уточнил, что предлагал Трампу пересмотреть свою позицию и переориентироваться на «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры». Те же детали есть в плане, который Макрон разработал совместно с британским премьером Киром Стармером. Такой режим президент Франции счел «контролируемым».

Пока он продолжает действовать, Запад сможет обсуждать гарантии безопасности, предложил Макрон. «Под гарантиями безопасности мы подразумеваем не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской территории для обеспечения безопасности Украины и нашей собственной», — сказал он.

Макрон посещал Вашингтон 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине. Газета Financial Times сообщала, что французский лидер пытался убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после завершения конфликта, но в итоге не смог.

Трамп не раз говорил о намерении завершить украинский конфликт, это было одним из его предвыборных обещаний. По мнению республиканца, отвечать за гарантии безопасности для Киева должны европейские союзники. И Москва, и Киев вариант с заморозкой конфликта исключают.

Макрон активно прилагает усилия для выработки позиции европейских стран по урегулированию конфликта на Украине. В феврале он организовал два саммита европейских лидеров, где обсуждались в том числе гарантии безопасности по Украине.

Совместно с ним европейский план разрешения кризиса разрабатывает британский премьер Кир Стармер. В конце февраля он также посещал Вашингтон. План политиков предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. Второй этап предусматривает размещение европейских военных в качестве миротворцев.

Украинский президент Владимир Зеленский запрашивал размещение 100 тыс. западных миротворцев. Россия выступает против размещения на Украине миротворческого контингента из стран НАТО, указывая, что это представляет угрозу ее интересам. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, в Европе требуют«продолжения банкета» в виде войны, похожую точку зрения высказывали в Кремле.