Нарышкин рассказал о договоренностях с главой ЦРУ Бернсом

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о договоренностях с директором ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек о содержании их бесед или самом факте переговоров. Об этом он сказал в интервью для телеканала «Соловьев Live».

«Это была наша взаимная договоренность не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах», — сказал Нарышкин (цитата по ТАСС), подчеркнув, что придерживается этих договоренностей.

По словам директора СВР, ранее утечки информации допускались только со стороны США.

В июне 2023 года Нарышкин сообщил о состоявшемся телефоном разговоре в Бернсом. По его словам, «основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины». Она длилась около часа. Предлогом для разговора, сообщал директор СВР, стал мятеж ЧВК «Вагнер» (основатель ЧВК Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург).

До этого Нарышкин и Бернс встречались в Анкаре в середине ноября 2022 года. По словам временной поверенной в делах США в Москве Элизабет Руд, речь шла о ядерных рисках, директор СВР это подтвердил.