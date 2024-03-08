Bloomberg узнал о подготовке США резолюции ООН о ядерном оружии в космосе

США хотят в этом месяце представить в Совбезе ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе, пишет Bloomberg. Вероятно, документ подтвердит обязательства сторон по договору о мирном космосе

США готовят резолюцию Совета безопасности ООН, которая предостерегает от размещения ядерного оружия в космосе, она будет представлена в Совбез в этом месяце, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Они рассказали, что проект находится на ранних стадиях не получил широкого распространения. По словам собеседников агентства, инициатива направлена на то, чтобы «отговорить Россию от потенциальных планов вывода боеголовки на орбиту».

Вероятно, это подтвердит обязательства стран по Договору о космическом пространстве 1967 года, который запрещает ядерное оружие на орбите, предполагает Bloomberg. Представитель постпредства США при ООН Натан Эванс напомнил, что участники этого договора обязуются не размещать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения на орбите.

«Мы консультируемся с членами Совета Безопасности ООН о том, как мы можем наилучшим образом укрепить этот важный принцип», — говорится в его заявлении.

Совет Безопасности уже готов обсудить ядерное разоружение и нераспространение на заседании 18 марта, отмечает агентство. В статье говорится, что попытки упомянуть в резолюции Россию, скорее всего провалится, поскольку Москва как постоянный член Совбеза ООН имеет право вето. Однако «мягко сформулированная резолюция о более важных принципах, стоящих на кону, могла бы заручиться поддержкой России и других стран», в том числе Китая, несмотря на противостояние США и этих государств, пишет Bloomberg. Китай и США также являются постоянными членами Совбеза ООН и имеют право вето.

В середине февраля власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля заявил, что эти противоспутниковые средства пока не развернуты.

Собеседники CNN поясняли, что разрабатываемое Россией оружие может поразить спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя. Такое оружие создаст угрозу спутникам, отвечающим в том числе за мобильную и интернет-связь, например, Starlink. Пострадать могут и спутники на более высоких орбитах, отметили источники телеканала. После такой атаки многие околоземные орбиты станут непригодны для использования, так как будут засорены обломками.

The Wall Street Journal сообщила, что США поддерживают контакты с Россией по этому вопросу, а также обращались к Индии, Китаю и странам «Группы семи» с тем, чтобы те отговорили Москву от планов разместить такое оружие на околоземной орбите.

Президент России Владимир Путин опроверг планы Москвы на размещение ядерного оружия в космосе. Он заявил, что Россия еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу. Российский МИД подчеркивал, что Москва не собирается выходить из Договора о мирном космосе.