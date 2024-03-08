 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польша приостановила участие в договоре об армиях в Европе

Польский сейм одобрил приостановку участия в ДОВСЕ

Сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает портал Onet.pl.

Инициативу поддержали 435 депутатов, пятеро выступили против, воздержавшихся не было.

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский подчеркнул, что приостановка действия договора продиктована соображениями безопасности и отвечает задачам внешней политики Польши.

«Этот шаг продиктован серией действий России, направленных на сознательное разрушение достижений договора как одного из столпов архитектуры безопасности в Европе», — отметил он.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД).

В пределах зоны применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

Молдавия приостановит действие договора об армиях в Европе
Политика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

6 марта правительство Молдавии утвердило приостановку действия ДОВСЕ. Решение кабмина вступит в силу через 150 дней после того, как об этом будут оповещены страны — участницы договора. Тогда постановление передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии.

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

7 ноября 2023 года о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ объявили государства НАТО. Это было связано с завершением процедуры выхода из договора России. В Североатлантическом альянсе указали на то, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евроатлантической безопасности». И поскольку Москва вышла из договора, блок также намерен приостановить свое участие в нем «на столько времени, сколько необходимо», отметили там.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае того же года. В законопроекте, который предложил глава государства, было отмечено, что положения договора «во многом устарели», а сам он «утратил связь с действительностью». В частности, устаревание соглашения связано с расширением НАТО на восток.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
Польша Сейм ДОВСЕ голосование
Материалы по теме
Молдавия приостановит действие договора об армиях в Европе
Политика
США назвали дату приостановки участия в договоре об оружии в Европе
Политика
В МИДе объяснили отказ от ДОВСЕ интересами безопасности России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Косачев анонсировал предложения Путину по денонсации невыгодных договоров Политика, 00:14
«Гражданская война» в «Формуле-1». За что пытаются убрать главу Red Bull Спорт, 00:00
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 08 мар, 23:53
Полина Гагарина объявила о выходе «на пенсию» летом Общество, 08 мар, 23:47
Польша приостановила участие в договоре об армиях в Европе Политика, 08 мар, 23:37
В Австралии предупредили об угрозе обесцвечивания для Барьерного рифа Общество, 08 мар, 23:37
Замешанный в скандалах чиновник офиса Зеленского стал советником Умерова Политика, 08 мар, 23:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдеп сообщил о выдворении сотрудников USAID из Зимбабве Политика, 08 мар, 22:38
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 08 мар, 22:10
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры Украины и России Политика, 08 мар, 21:54
Президент Индии выдвинула тещу Сунака в парламент Политика, 08 мар, 21:50
Страны ЕС и Канада вслед за США предупредили граждан о рисках в России Политика, 08 мар, 21:45
Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме Политика, 08 мар, 21:40
Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе» Спорт, 08 мар, 21:32