Польша приостановила участие в договоре об армиях в Европе

Сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает портал Onet.pl.

Инициативу поддержали 435 депутатов, пятеро выступили против, воздержавшихся не было.

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский подчеркнул, что приостановка действия договора продиктована соображениями безопасности и отвечает задачам внешней политики Польши.

«Этот шаг продиктован серией действий России, направленных на сознательное разрушение достижений договора как одного из столпов архитектуры безопасности в Европе», — отметил он.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). В пределах зоны применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

6 марта правительство Молдавии утвердило приостановку действия ДОВСЕ. Решение кабмина вступит в силу через 150 дней после того, как об этом будут оповещены страны — участницы договора. Тогда постановление передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии.

7 ноября 2023 года о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ объявили государства НАТО. Это было связано с завершением процедуры выхода из договора России. В Североатлантическом альянсе указали на то, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евроатлантической безопасности». И поскольку Москва вышла из договора, блок также намерен приостановить свое участие в нем «на столько времени, сколько необходимо», отметили там.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае того же года. В законопроекте, который предложил глава государства, было отмечено, что положения договора «во многом устарели», а сам он «утратил связь с действительностью». В частности, устаревание соглашения связано с расширением НАТО на восток.