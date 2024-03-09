Байден заявил, что участие в дебатах с Трампом зависит от его поведения

Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом

Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте». Американский лидер связал свое участие с поведением оппонента

Президент США Джо Байден заявил, что его участие в дебатах с Дональдом Трампом зависит от поведения предшественника, сообщает Bloomberg.

«Это зависит от его поведения», — сказал Байден в ответ на вопрос, планирует ли он участвовать в дебатах с Трампом.

После того как экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за выдвижение в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, Трамп остался единственным претендентом. Байден лидирует среди демократов. Единственным его оппонентом внутри Демократической партии осталась писательница Марианна Уильямсон.

После серии побед в «супервторник» бывший президент вызвал нынешнего американского лидера на дебаты «в любое время, в любом месте». «Я бы на его месте тоже хотел подискутировать со мной. Ему больше нечего делать», — ответил на это Байден.

Предыдущие дебаты политиков прошли во время выборов президента в 2020 году. По данных опросов, лучше себя показал Байден: 53% избирателей заявили, что победу в финальных дебатах одержал он, еще 39% сочли победителем Трампа.

Байден и Трамп не раз критиковали друг друга. Американский лидер, в частности, называл своего предшественника угрозой для американской демократии, так как тот «восхищается» президентом России Владимиром Путиным и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в свою очередь связывал начало военных действий на Украине с тем, что Путин не уважает Байдена.