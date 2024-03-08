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Военная операция на Украине ,  
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Трамп связал конфликт на Украине с тем, что Путин не уважает Байдена

Трамп: Путин начал военную операцию на Украине из-за неуважения к Байдену
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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине, так как не уважает президента США Джо Байдена, считает Дональд Трамп. Так он прокомментировал речь Байдена в рамках ежегодного обращения к обеим палатам конгресса в соцсети Truth Social.

«Этого никогда бы не произошло при администрации Трампа, и за четыре года [моего президентства] этого не произошло», — написал бывший лидер США. Он добавил, что Байден «не противостоял Путину, он подарил Путину Украину».

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В ходе выступления Байден заявил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в вопросе конфликта на Украине. Так он обратился к Путину. Американский лидер призвал парламент представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи Украине, который конгресс не может согласовать с осени 2023 года. Россия осуждает военную поддержку Киева со стороны западных стран.

В начале марта Трамп раскритиковал Байдена за политику: по мнению экс-президента, мир смеется над США и пользуется ими. По его словам, США называют посмешищем, а другие лидеры, с которыми он общается, «не могут поверить в то, что случилось» с государством.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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