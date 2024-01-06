Байден упрекнул Трампа в «восхищении» Путиным

Трамп является угрозой демократии США, заявил Байден, отметив, что экс-президент «восхищается» Путиным и Ким Чен Ыном. Трамп в ответ назвал выступление Байдена «жалким» и «нагнетающим страх»

Фото: Rachel Mummey / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп представляет угрозу демократии в Штатах, а его предвыборная кампания посвящена не стране и ее жителям, а ему самому, заявил действующий глава государства Джо Байден на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Трансляцию вел C-SPAN. И Трамп, и Байден участвуют в выборах президента США, которые состоятся осенью.

«Кампания Дональда Трампа посвящена ему. Не Америке, не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, а не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией. <...> Демократия на выборах. Ваша свобода в избирательном бюллетене», — сказал Байден.

«Посмотрите на всех авторитарных лидеров и диктаторов, которыми восхищается Трамп. Помните, как он говорил об обмене «любовными письмами» между ним и диктатором из Северной Кореи? Люди из зала, которые служили в американской армии, вы бы поверили, что президент США такое может сказать? Его восхищение [президентом России Владимиром] Путиным. Я могу продолжать», — добавил он.

В свою очередь Трамп в речи на предвыборном мероприятии в штате Айова, назвал выступление Байдена «жалким предвыборным мероприятием, нагнетающим страх». «Они вооружили правительство. Он говорит, что я представляю угрозу демократии», — сказал он.

Трамп также сообщил о решении Верховного суда рассмотреть жалобу о недопуске к праймериз в штате Колорадо и отметил, что в составе суда есть трое выдвинутых им судей — Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Барретт. «Все, чего я хочу, — это справедливости. Я действительно упорно боролся, чтобы привлечь трех очень, очень хороших людей. Они замечательные люди, очень умные люди. И я просто надеюсь, что они будут честными, потому что, вы знаете, другая сторона играет арбитра», — отметил он.

В середине декабря Трамп назвал Байдена угрозой демократии и процитировал Путина, который заявил, что уголовное преследование экс-президента Штатов «показывает всю гнилость американской политической системы». Трамп считает уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным.

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В общей сложности экс-президенту предъявлен 91 пункт обвинений по четырем уголовным делам. Они связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Трамп отверг все выдвинутые против него обвинения, называл свое преследование политическим, а нападки на него со стороны противников — «охотой на ведьм». Защита политика ходатайствовала о прекращении уголовного дела о вмешательстве в выборы, но судья не согласилась.

В конце декабря Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые начнутся 5 марта. Решение опиралось на обвинения Трампа в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Аналогичное решение приняли в штате Мэн, после чего экс-президент подал апелляцию.