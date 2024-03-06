Экс-стратег Белого дома рассказал, кому Трамп не друг в Европе

Экс-стратег Трампа Бэннон — о его возвращении в Белый дом: он не друг ЕС и НАТО

Стивен Бэннон предупредил, что в случае возвращения экс-президента в Белый дом НАТО ждет «масштабная реструктуризация», и подчеркнул, что Трамп «не друг ЕС и технократов в НАТО»

Стивен Бэннон (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

Бывший главный стратег экс-президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Трамп «не друг ЕС и НАТО».

«Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете [уровня трат в размере] 2% ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО. Мы хотим альянса: альянс означает, что вы должны внести свой вклад. Европейские элиты должны привыкнуть к этой идее: Трамп не друг ЕС, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО», — сказал Бэннон в ответ на вопрос, что будет означать возвращение бывшего американского лидера в Белый дом.

Бэннон руководил избирательной кампанией бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году. После победы Трампа на выборах Бэннон стал советником президента по политическим и стратегическим вопросам и входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году его отправили в отставку. В августе 2020 года Бэннона и еще троих человек арестовали по подозрению в мошенничестве. В день своего ухода в отставку Трамп помиловал экс-советника.

Соратник экс-президента считает, что Трамп должен заставить другие страны блока «платить». Он напомнил, как в 2017 году тот выставил счет занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангеле Меркель на $375 млрд за защиту, предоставляемую НАТО, во время ее визита в Вашингтон. Белый дом это отрицал.

Страны НАТО в 2006 году приняли руководящее указание о выделении всеми участниками 2% ВВП для инвестиций в оборону. В 2014-м они обязались довести военные расходы до этой нормы (за год до того более 2% тратили на оборону только США, Великобритания, Греция и Эстония), а летом 2023-го договорились установить этот показатель как минимальный размер расходов на оборону. К тому моменту свои обязательства смогли исполнить только 11 стран альянса.

Увеличение отчислений в НАТО со стороны государств Европы было одним из предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. После прихода в Белый дом он не раз предъявлял претензии к странам альянса, которые, по его мнению, мало тратили на оборону. Летом 2020 года Трамп решил сократить численность американских войск в Германии вдвое из-за того, что та «просрочила свои платежи в НАТО» и потратила на оборону только 1% ВВП.

В феврале этого года бывший американский лидер на предвыборном митинге в Южной Каролине рассказал, что, будучи президентом, он угрожал лидеру одной из стран блока, что даст России делать с членами альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону. После этого «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов», утверждает Трамп.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на слова Трампа. Нынешний лидер США Джо Байден указал, что подобные высказывания со стороны кандидата в президенты «поощряют плохое поведение». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что НАТО «не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни».