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Выборы президента США ,  
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Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию

Соперник Байдена Дин Филлипс снялся с президентских выборов
Сюжет
Выборы президента США
Конгрессмен Дин Филлипс объявил о решении сняться с президентских выборов. Единственным оппонентом Джо Байдена внутри Демократической партии осталась писательница Марианна Уильямсон
Марианна Уильямсон
Марианна Уильямсон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс принял решение сняться с президентских выборов в США, сообщает CNN. Политик одобрил кандидатуру действующего президента США Джо Байдена, назвав его лучшим кандидатом в борьбе с Дональдом Трампом за Овальный кабинет.

Филлипс заявил, что баллотировался в конгресс в 2018 году, чтобы противостоять Трампу, а в январе 2021 года «оказался в ловушке» в Капитолии во время штурма здания сторонниками экс-президента. «Я баллотировался в президенты в 2024 году, чтобы снова противостоять Дональду Трампу, потому что американцы требовали альтернативы, а демократия требует выбор. Но очевидно, что эта альтернатива — не я. И очевидно, что Джо Байден — это наш кандидат и наша возможность продемонстрировать, какой страной является и намерена быть Америка», — заявил политик.

По итогам праймериз в более чем трети американских штатов 55-летний конгрессмен и мультимиллионер не сумел заручиться поддержкой ни одного делегата, которые будут выбирать единого кандидата от Демократической партии на президентские выборы. Будучи одним из самых богатых членов конгресса, Филлипс финансировал свою кампанию преимущественно из личных средств, отмечает Associated Press. Лучшим результатом конгрессмена стали праймериз в Нью-Гемпшире, где он набрал почти 20% голосов, однако из-за разногласий между местными властями и Демпартией штат лишили всех делегатов.

Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию
Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию

В ходе своей предвыборной кампании Филлипс не раз подчеркивал, что 81-летний Байден слишком стар для второго срока. В интервью, которое политик дал после решения сняться с выборов, он вновь заявил, что действующий глава государства «находится на том этапе жизни, когда его возможности уменьшились, но все еще остается человеком компетентным, порядочным и честным». «А альтернатива, Дональд Трамп, — очень опасный человек», — отметил политик.

Таким образом, единственным соперником Байдена внутри Демократической партии осталась автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон. Писательница приостановила свою кампанию еще 7 февраля, однако ее имя осталось в уже отпечатанных бюллетенях на праймериз в Мичигане 27 февраля — там она обошла Филлипса, набрав 3% голосов.

Уже на следующий день, 28 февраля, Уильямсон объявила о возобновлении своей президентской кампании. Свое решение она объяснила угрозой победы «фашиста» — экс-президента США Дональда Трампа. «Мы не победим фашиста с помощью... ну, чего? Что предлагает президент Байден?» — заявила кандидат в видеообращении к сторонникам.

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Джо Байден победил во всех праймериз в «супервторник»
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Джо Байден

Однако в «супервторник» 5 марта Уильямсон не смогла продемонстрировать сколько-нибудь убедительный результат. Наибольшего успеха писательнице удалось достичь в Оклахоме, где за нее проголосовали 9,1% избирателей, что, впрочем, не принесло ей ни одного делегата. В большинстве других штатов, где прошли праймериз 5 марта, Уильямсон либо заняла вторую строчку после Байдена, либо третью, уступив графе «против всех». Еще в четырех — Айове, Колорадо, Массачусетсе и Миннесоте — писательница финишировала последней, уступив Дину Филлипсу.

Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию
Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию

Ранее 6 марта с выборов также снялась единственная соперница Дональда Трампа, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. В отличие от других республиканцев, ранее прекративших свои кампании, Хейли не стала одобрять кандидатуру Трампа на пост президента, но пожелала ему удачи в завоевании голосов своих сторонников. Американские СМИ сообщали, что политик может рассмотреть возможность выдвижения на президентские выборы уже в качестве независимого кандидата.

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США Демократическая партия США Джо Байден Дональд Трамп праймериз выборы президента США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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