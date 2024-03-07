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Выборы президента США ,  
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Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте»

Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты
Сюжет
Выборы президента США
Трамп призвал к дебатам «в любое время, в любом месте». Байден отказался от предложения. Оба кандидата в президенты пропустили первичные дебаты внутри своих партий

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего главу государства Джо Байдена на дебаты. Об этом он сообщил в соцсети Trurh Social.

По словам Трампа, этот диалог важен для блага Соединенных Штатов. «Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — добавил он.

«Я бы на его месте тоже хотел подискутировать со мной. Ему больше нечего делать», — ответил Байден на просьбу журналистов прокомментировать вызов Трампа.

CNBC отмечает, что и Трамп, и Байден пропустили все первичные дебаты внутри своих партий. Предыдущие дебаты политиков прошли во время выборов в президенты в 2020 году.

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Никки Хейли (справа)

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. После того, как экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты, Дональд Трамп остался единственным претендентом от Республиканской партии. Джо Байден лидирует среди демократов.

Согласно опросам Bloomberg, большинство избирателей (82%) считают действующего президента, 81-летнего Байдена, слишком старым, на возраст экс-главы государства, 77-летнего Трампа, указала почти половина респондентов (47%). Большинство опрошенных (59%) назвали республиканца опасным, Байдена таковым назвали 48% участников исследования.

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Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте»
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София Шошина София Шошина
Дональд Трамп Джо Байден США выборы президента дебаты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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