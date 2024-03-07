Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте»
Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего главу государства Джо Байдена на дебаты. Об этом он сообщил в соцсети Trurh Social.
По словам Трампа, этот диалог важен для блага Соединенных Штатов. «Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — добавил он.
«Я бы на его месте тоже хотел подискутировать со мной. Ему больше нечего делать», — ответил Байден на просьбу журналистов прокомментировать вызов Трампа.
CNBC отмечает, что и Трамп, и Байден пропустили все первичные дебаты внутри своих партий. Предыдущие дебаты политиков прошли во время выборов в президенты в 2020 году.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. После того, как экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты, Дональд Трамп остался единственным претендентом от Республиканской партии. Джо Байден лидирует среди демократов.
Согласно опросам Bloomberg, большинство избирателей (82%) считают действующего президента, 81-летнего Байдена, слишком старым, на возраст экс-главы государства, 77-летнего Трампа, указала почти половина респондентов (47%). Большинство опрошенных (59%) назвали республиканца опасным, Байдена таковым назвали 48% участников исследования.
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