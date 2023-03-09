Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 16:07
МИД объявил о санкциях против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии Политика, 20:23
Белгородский губернатор заявил о завершении создании «засечной черты» Политика, 20:22
Новые протесты в Тбилиси. Прямая трансляция Политика, 20:22
Дельтаплан упал на частный дом в Звенигороде Общество, 20:14
«Адмирал» выиграл третий матч у «Салавата Юлаева», установив рекорд КХЛ Спорт, 20:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:09
МИД России назвал дату переговоров по зерновой сделке в Женеве Политика, 20:05
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Умер чемпион Олимпиады-1956 в гребле на каноэ Павел Харин Спорт, 20:00
Банк в Лихтенштейне заморозил активы российских клиентов на $320 млн Финансы, 19:58
США назвали объем замороженных специальной группой российских активов Экономика, 19:52
«Ак Барс» отсудил ₽500 тыс. у выбежавшего на лед во время матча блогера Спорт, 19:44
Лавров передал саудовскому министру позицию России по Украине Политика, 19:43
Власти Чехии потребуют от России десятки миллионов крон за аренду в Праге Политика, 19:39
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:33
Протесты в Грузии ,  
0 

Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Гражданам, которые уже находятся в стране, Минэкономразвития рекомендует избегать «посещения людных мест», например, центра Тбилиси. В столице вспыхнули массовые протесты из-за законопроекта об иноагентах
Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси (Фото: Wolfgang Noack / Global Look Press)

Россиянам следует воздержаться от поездок в Грузию, сообщили в Минэкономразвития (ведомство курирует туристическую отрасль после ликвидацию Ростуризма). Тем, кто уже находится там, министерство рекомендует избегать «посещения людных мест», например, центра Тбилиси.

Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото
Фотогалерея 

Предупреждают россиян и дипломаты. «В связи с демонстрациями, проходящими в крупных городах Грузии, просим граждан России избегать районов их проведения и быть предельно осторожными», — говорится в сообщении секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, которое приводится в телеграм-канале МИД.

В Тбилиси на этой неделе вспыхнули протесты из-за законопроекта об иноагентах. Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» (его авторами стали депутаты партии «Сила народа», которые откололись от правящей «Грузинской мечты») был внесен в парламент и прошел первое чтение 7 марта, что вызвало недовольство оппозиции и граждан. Оппозиция считает, что инициатива основана на российском законе и ограничит деятельность независимых НПО и журналистов.

В тот же день граждане вышли на улицы грузинской столицы, протесты продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Протестующие пытались штурмовать здание парламента, между ними и полицией происходили стычки. Полицейские разгоняли толпу с помощью водометов и слезоточивого газа. 7 марта были задержаны несколько десятков человек. В итоге законопроект отозвали.

В Кремле заявляли, что не имеют никакого отношения к инициативе.

Законопроект предполагает признание агентами иностранного влияния тех некоммерческих организаций и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа. Их собирались обязать проходить регистрацию в новом качестве.

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
В каких случаях сложнее получать деньги от государства по оборонзаказу
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Грузия туризм массовые протесты
Материалы по теме
Почему власти Грузии решили отозвать законопроект с «российским» ярлыком
Политика
Клишас обвинил США и ЕС в попытке устроить в Грузии госпереворот
Политика
Оппозиция заявила о планах продолжить протесты в Грузии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter