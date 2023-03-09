Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Гражданам, которые уже находятся в стране, Минэкономразвития рекомендует избегать «посещения людных мест», например, центра Тбилиси. В столице вспыхнули массовые протесты из-за законопроекта об иноагентах

Вид на Тбилиси (Фото: Wolfgang Noack / Global Look Press)

Россиянам следует воздержаться от поездок в Грузию, сообщили в Минэкономразвития (ведомство курирует туристическую отрасль после ликвидацию Ростуризма). Тем, кто уже находится там, министерство рекомендует избегать «посещения людных мест», например, центра Тбилиси.

Предупреждают россиян и дипломаты. «В связи с демонстрациями, проходящими в крупных городах Грузии, просим граждан России избегать районов их проведения и быть предельно осторожными», — говорится в сообщении секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, которое приводится в телеграм-канале МИД.

В Тбилиси на этой неделе вспыхнули протесты из-за законопроекта об иноагентах. Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» (его авторами стали депутаты партии «Сила народа», которые откололись от правящей «Грузинской мечты») был внесен в парламент и прошел первое чтение 7 марта, что вызвало недовольство оппозиции и граждан. Оппозиция считает, что инициатива основана на российском законе и ограничит деятельность независимых НПО и журналистов.

В тот же день граждане вышли на улицы грузинской столицы, протесты продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Протестующие пытались штурмовать здание парламента, между ними и полицией происходили стычки. Полицейские разгоняли толпу с помощью водометов и слезоточивого газа. 7 марта были задержаны несколько десятков человек. В итоге законопроект отозвали.

В Кремле заявляли, что не имеют никакого отношения к инициативе.