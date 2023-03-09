NYT узнал о блокировке Пентагоном передачи в Гаагу материалов по России

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Zuma / ТАСС)

Пентагон блокирует передачу администрацией президента Джо Байдена собранных американскими спецслужбами доказательств о «преступлениях России» на Украине в Международный уголовный суд в Гааге, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, против помощи суду в расследовании выступают американские военачальники, поскольку опасаются создания прецедента, благодаря которому суд сможет привлекать к ответственности американцев. В то же время собеседники NYT указывают, что за передачу доказательств выступают большая часть администрации президента, Госдеп и Минюст США.

Источники уточнили, что собранные американцами доказательства включают детали, относящиеся к расследованию, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал сразу после начала российской военной операции на Украине. В частности, информация включает в себя данные о решениях российских офиц

NYT напоминает, что в декабре Конгресс США изменил юридические ограничения на американскую помощь Гаагскому суду, позволив Вашингтону помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанных с конфликтом на Украине. По словам источников издания, Совет национальной безопасности США в начале февраля провел заседание «главного комитета» в попытке разрешить спор, однако министр обороны Ллойд Остин и ряд военачальников выступали против передачи данных в Гаагу.

Теперь вопрос предстоит решить президенту Джо Байдену, который, как утверждают источники, еще не принял окончательного решения.

После начала российской спецоперации Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС).

Международный уголовный суд в Гааге, юрисдикция которого сформулирована в Римском статуте, является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления. МУС является самостоятельным по отношению к ООН международным органом. Римский статут (устав МУС) разрабатывался при участии России и Москва одной из первых подписала документ в сентябре 2000 года. Тем не менее документ так и не был ратифицирован.

Параллельно с расследованием МУС, Украина и страны ЕС начали обсуждать возможность создания специализированной судебной структуры. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. Она указала, что этот орган должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. Украина инициативу поддержала, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в декабре говорил, что в ЕС по этому поводу дискуссия продолжается.

В Кремле инициативу создания спецтрибунала осудили и заявили о нелегитимности такого процесса. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИДе назвали идею Еврокомиссии «юридическим нонсенсом» и заявили, что ЕС, участвующий в поставках оружия Украине, пытается «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений». Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что у Генассамблеи нет полномочий для создания спецтрибунала по России.