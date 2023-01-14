Зампостпреда Полянский указал на отсутствие у ООН полномочий для трибунала против России

Полянский указал на отсутствие у ООН прав для трибунала против России

Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», — сказал Полянский. По его мнению, эта идея эксплуатируется на Западе в политических и популистских целях.

В Европе неоднократно говорили о создании трибунала из-за действий России на Украине. После начала военной операции Киев обратился с иском к Москве в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС).

В конце ноября с предложением создать специализированный суд по данному вопросу при поддержке ООН выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В начале декабря во французском МИДе говорили, что вместе с Брюсселем и Киевом начали работу над созданием подобного трибунала. В США тоже сообщали, что прорабатывают этот вопрос. 14 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов союза пока не достигли конкретного результата, идет полемика.

В Кремле заявляли, что не будут считать легитимным создание трибунала по инициативе Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что попытки создания такого механизма «не будут нами приняты и будут нами осуждаться».