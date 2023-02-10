Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом
Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
«Возвращения к «бизнесу как обычно», к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет», — заявил дипломат.
При этом в Москве согласны рассмотреть новые варианты сотрудничества, но только на своих условиях, и если до этого «дозреют» западные страны, отметил Шульгин.
Посол добавил, что, в частности Нидерланды «заморозили» почти все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией. Речь идет об образовании, культуре и науке. Политические контакты сведены к минимуму, отметил Шульгин.
После начала российской операции западные страны неоднократно высылали российских дипломатов, Москва отвечала тем же. В частности, в начале февраля Австрия объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства России и двоих членов представительств при международных организациях. Первых МИД Австрии обвинил в действиях, несовместимых со статусом дипломата, вторых — в нарушении соглашения.
В МИД России пообещали дать на это «соответствующий ответ».