Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Британский медиарегулятор начал проверку статьи о Меган Маркл Общество, 05:35
Власти сообщили об ударах по Харькову и области Политика, 05:19
Большинство россиян не будут отмечать День святого Валентина Общество, 05:00
Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске Общество, 04:54
В США заявили, что аэростат КНР был оснащен оборудованием для разведки Политика, 04:37
Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом Политика, 04:30
Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70 Политика, 04:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Times сообщила о готовности ВСУ к ударам по Крыму британскими ракетами Политика, 03:40
Военкоры показали работу танка Т-14 «Армата» в зоне военной операции Политика, 03:16
Депутат Останина предложила разрешить тратить маткапитал на покупку авто Общество, 03:01
WP сообщила о помощи США военным ВСУ с координатами при применении HIMARS Политика, 02:48
Автор расследования о подрыве Nord Stream отказался выступить в Госдуме Политика, 02:38
Берлин передаст Словакии системы ПВО для размещения на границе с Украиной Политика, 02:23
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения Общество, 02:13
Политика ,  
0 

Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом

Шульгин: Россия готова на новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях

Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

«Возвращения к «бизнесу как обычно», к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет», — заявил дипломат.

При этом в Москве согласны рассмотреть новые варианты сотрудничества, но только на своих условиях, и если до этого «дозреют» западные страны, отметил Шульгин.

Посол добавил, что, в частности Нидерланды «заморозили» почти все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией. Речь идет об образовании, культуре и науке. Политические контакты сведены к минимуму, отметил Шульгин.

После начала российской операции западные страны неоднократно высылали российских дипломатов, Москва отвечала тем же. В частности, в начале февраля Австрия объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства России и двоих членов представительств при международных организациях. Первых МИД Австрии обвинил в действиях, несовместимых со статусом дипломата, вторых — в нарушении соглашения.

В МИД России пообещали дать на это «соответствующий ответ».

Читайте на РБК Pro
Релокация в Армению: как работается там предпринимателям из России
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить

Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом
Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом

Теги
Нидерланды Александр Шульгин Гаага
Материалы по теме
МИД заявил о нарушениях США соглашения о штаб-квартире ООН
Политика
В МИДе рассказали об обменах нотами с Украиной по «практическим вопросам»
Политика
Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter