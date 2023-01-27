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ЕС не увидел поддержку трибунала против России большинством членов ООН

Еврокомиссар Рейндерс: в ООН пока нет большинства в поддержку трибунала против России
Брюссель рассчитывает получить международную поддержку по вопросу о спецтрибунале против России. Генассамблея не располагает полномочиями для создания такого органа, указывала Москва
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейской комиссии пока не удалось добиться поддержки большинством стран в Генассамблее ООН идеи о создании специального трибунала в отношении России из-за конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия пытается убедить не только страны-члены [ЕС], но и международных партнеров в необходимости начать процесс. И, конечно, пока мы далеки от того, чтобы сформировать большинство в Генассамблее ООН», — сказал он.

У Еврокомиссии нет «предпочтительного варианта» по проведению процесса в отношении России, Брюсселю нужна международная поддержка для поиска предложений и решений в этом направлении, сказал еврокомиссар. «Эта дискуссия очень важна», — добавил Рейндерс.

Первым шагом могло бы стать создание специального органа по сбору доказательств, считает он.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать при поддержке ООН специальный трибунал для расследования действий России на Украине и заявила о готовности работать с партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой». К концу декабря странам ЕС не удалось договориться о создании спецтрибунала и дискуссия об этом продолжается, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Кремле осудили инициативу Брюсселя о создании спецтрибунала и заявили, что подобный процесс никакой легитимности. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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В МИД назвали идею Еврокомиссии «юридическим нонсенсом» и заявили, что ЕС, участвующий в поставках оружия Украине, пытается «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений». Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский указывал, что у Генассамблеи нет полномочий для создания спецтрибунала против России.

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Военная операция на Украине трибунал Еврокомиссия Генассамблея ООН
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