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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Уолтц сообщил о планах Трампа возложить на Европу гарантии для Украины

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Возвращение Трампа в Белый дом
Советник напомнил о стремлении президента положить конец конфликту. Однако европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем», заявил Уолтц
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине и затем возложить гарантии безопасности на Европу, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC News.

Европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем», сказал он.

По его словам, Трамп говорил о прекращении конфликта с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами Ближнего Востока. «Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне», — сказал Уолтц. Он напомнил о словах американского лидера, который пригрозил России санкциями и пошлинами, если та не пойдет на сделку по Украине.

«Президент готов вынести на обсуждение все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине. Нам нужно окупить эти затраты, и это будет партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших», — отметил советник.

Уолтц не подтвердил, что Трамп поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, сославшись на то, что «идет много деликатных разговоров».

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Американский президент в интервью New York Post заявил, что переговорил по телефону с Путиным. «Я лучше промолчу», — ответил он на вопрос о том, сколько раз они общались. Американский лидер заверил, что у него есть конкретный план урегулирования, и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро. Он поручил Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Трамп хочет быстрого завершения конфликта, для реализации этого плана в 2025 году есть все возможности, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

Говоря о гарантиях для Украины, Трамп заявил, что Киев может получить их в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу. Он сказал, что хотел бы заключить такое соглашение с украинским коллегой. Зеленский встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Трампа о разговоре с Путиным заявил, что «по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам». «И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — добавил он.

Путин в январе говорил, что им действительно «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

Россия открыта к контактам с США, «но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя. «Ждем соответствующих сигналов от американской стороны», — заявил он.

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Елена Чернышова
Майк Уолтц Дональд Трамп Украина Европа гарантии безопасности
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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