Уолтц сообщил о планах Трампа возложить на Европу гарантии для Украины

Советник напомнил о стремлении президента положить конец конфликту. Однако европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем», заявил Уолтц

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Президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине и затем возложить гарантии безопасности на Европу, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC News.

Европейцы «должны взять на себя ответственность за этот конфликт в будущем», сказал он.

По его словам, Трамп говорил о прекращении конфликта с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами Ближнего Востока. «Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне», — сказал Уолтц. Он напомнил о словах американского лидера, который пригрозил России санкциями и пошлинами, если та не пойдет на сделку по Украине.

«Президент готов вынести на обсуждение все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине. Нам нужно окупить эти затраты, и это будет партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших», — отметил советник.

Уолтц не подтвердил, что Трамп поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, сославшись на то, что «идет много деликатных разговоров».

Американский президент в интервью New York Post заявил, что переговорил по телефону с Путиным. «Я лучше промолчу», — ответил он на вопрос о том, сколько раз они общались. Американский лидер заверил, что у него есть конкретный план урегулирования, и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро. Он поручил Уолтцу заняться организацией переговоров по Украине. Трамп хочет быстрого завершения конфликта, для реализации этого плана в 2025 году есть все возможности, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

Говоря о гарантиях для Украины, Трамп заявил, что Киев может получить их в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу. Он сказал, что хотел бы заключить такое соглашение с украинским коллегой. Зеленский встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Трампа о разговоре с Путиным заявил, что «по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам». «И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — добавил он.

Путин в январе говорил, что им действительно «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».

Россия открыта к контактам с США, «но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя. «Ждем соответствующих сигналов от американской стороны», — заявил он.