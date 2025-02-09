Зеленский заявил о шансах на окончание конфликта в 2025 году

Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, для реализации этого плана в 2025 году есть все возможности, считает Зеленский. Путин выдвигал в качестве условий для переговоров вывод украинских войск из четырех регионов

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Для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью ITV News.

«Без сомнения, это то, что мы действительно хотим. И каждый год, откровенно говоря, мы правда мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну», — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп хочет быстрого урегулирования конфликта. «Быстро или нет, мы не знаем, как будет. Но мы знаем, что нужно быть сильными. Он [Трамп] силен, но должно быть желание действовать в союзе с европейцами и действовать решительно», — добавил президент Украины.

Он также назвал нынешний конфликт «борьбой за реальную независимость» Украины от России, а «не на бумагах». «И это такая борьба — историческая. И ее нельзя проиграть. Ее просто нельзя проиграть. Потому что все вернется снова. Через несколько лет», — заключил он.

Киев настаивал на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали их итогов и считают произошедшее аннексией. Позднее Зеленский признавал отсутствие сил для возвращения утраченных территорий. Вместе с тем, по его словам, это станет возможным с помощью дипломатических усилий после окончания боевых действий и обеспечения гарантий безопасности для Украины. В качестве последних он предполагал частичное вступление в НАТО или возвращение ядерного оружия. Также Зеленский называл «сильным козырем» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области, которая продолжается с 6 августа.

Путин в качестве условий прекращения огня предлагал вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признать эти территории и Крым частью России, установить внеблоковый и безъядерный статус для Украины и снять международные санкции с Москвы. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом.

Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Зеленский хочет заключить мирную сделку. Республиканец пригрозил новыми пошлинами и санкциями Москве в случае ее отказа от переговоров. Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины, и его примеру последуют остальные страны, утверждал его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц.