Небензя назвал условия диалога России и США по Украине

Небензя заявил о готовности России к равноправному диалогу с США по Украине

Россия готова к равноправным контактам с США по Украине при обязательном учете своих интересов и ждет соответствующих сигналов, заявил Небензя. Трамп рассказывал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

Василий Небензя (Фото: МИД России)

Москва ожидает «сигналов» от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине и готова к контактам на «равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», заявил в интервью «РИА Новости» постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны», — сказал он.

Небензя добавил, что «для танго нужны двое», поэтому многое будет зависеть от позиции американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

Республиканец сегодня в интервью New York Post сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер хочет, «чтобы люди перестали умирать». Трамп также пообещал предоставить Украине гарантии безопасности при любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к ее редкоземельным минералам и газу. В Кремле эти сведения не подтвердили, но и не опровергли.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о намерении урегулировать конфликт. После инаугурации он пригрозил России санкциями и пошлинами в случае ее отказа от сделки по Украине. Республиканец также утверждал, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое». Детали своего плана по урегулированию конфликта Трамп не озвучивал.

Путин предлагал в качестве условий для прекращения огня вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской областей, признание этих территорий и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.

Украина настаивала на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Эти территории вошли в состав России после проведенных референдумов. Киев и западные страны не признали их итогов и считают произошедшее аннексией. Позднее Зеленский признавал отсутствие у Украины сил для возвращения утраченных территорий. По его словам, мирное урегулирование конфликта возможно в случае обеспечения гарантий безопасности от НАТО, частичного вступления в альянс и сохранения поставок оружия. Глава государства также выражал уверенность в возможности возвращения утраченных территорий дипломатическим путем после окончания боевых действий. Он называл «сильным козырем» на возможных переговорах украинскую операцию в Курской области.