Путин рассказал о беседе с Трампом в Париже

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что ему удалось пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже. Покидающего рабочий обед в Елисейском дворце Путина журналисты спросили, удалось ли ему пообщаться в Трампом. «Да», — ответил на это Путин, сообщает «Интрефакс».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил журналистам, что Путин и Трамп во время рабочего завтрака в Париже поприветствовали друг друга, однако возможности пообщаться у них не было. «Буквально поприветствовали «на ногах» Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что после рабочего завтрака российский лидер отправился на Международный форум мира, Трамп покинул Елисейский дворец. «Сказали друг другу «До встречи», — уточнил Песков.
На фотографиях с рабочего завтрака, распространенной пресс-службой Кремля, видно, что Путин сидит за столом рядом с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Трампа рядом с Путиным нет.
В то же время, как сообщает «Интерфакс», согласно программе мероприятия и рассадке гостей, распространенной Елисейским дворцом, соседями Путина за столом должны были быть Юнкер с одной стороны и Трамп с другой.
В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что гости общались в неформальной обстановке без присутствия журналистов.