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Военная операция на Украине ,  
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Трамп анонсировал «что-то значительное» после разговора с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Республиканец заявил о «серьезных обсуждениях» с Москвой об окончании конфликта России и Украины. В Кремле говорили, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме вновь заявил, что поговорит с российским президентом Владимиром Путиным, но не уточнил сроков.

По словам политика, он надеется, что в результате сторонам удастся достичь «чего-то значительного», передает Reuters.

Республиканец также заявил, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой об окончании военного конфликта России и Украины. Подробностей он не привел. Накануне Трамп не стал комментировать своих возможных контактов с Путиным, но отметил, что в этом направлении «дела идут хорошо».

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Трамп говорил также, что Соединенные Штаты связывались с Россией по поводу передачи останков погибших при крушении самолета в Вашингтоне россиян, но он не беседовал с Путиным о катастрофе. В Кремле, отвечая на вопрос РБК, значит ли это, что лидеры говорили о чем-то другом, сказали: «Нет, не значит».

Российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу с новыми властями США, в том числе об окончании конфликта с Украиной. Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 31 января сообщал, что Москва Мы фиксирует «все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам», но пока подвижек с организацией разговора Путина и Трампа нет.

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Дональд Трамп Владимир Путин Украина США Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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