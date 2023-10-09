Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил на его место генерала Анатолия Баргилевича. В мае глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявлял об уничтожении автомобиля Танцюры, но его гибель не подтвердилась

Анатолий Баргилевич (Фото: LandForcesOfUkraine / YouTube)

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него начальника штаба восточной группировки войск Анатолия Баргилевича, сообщается на сайте главы государства.

«Владимир Зеленский освободил Игоря Танцюру с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич», — говорится в сообщении.

Анатолия Баргилевич родился в апреле 1969 года (54 года) в Житомирской области Украины. С августа 2017 года — генерал-майор. В 2022 году Баргилевич был назначен начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020 года, занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. Уволенный с должности Игорь Танцюра командовал силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года. Он уроженец Черниговской области (56 лет), также имеет звание генерал-майора. До должности в теробороне был замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ.

В мае этого года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Танцюра, который в это время направлялся в Бахмут (Артемовск).

После заявления Пригожина гибель генерала опроверг спикер командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский. После опровержений украинской стороны Пригожин заявил: «Что же, будем работать дальше».