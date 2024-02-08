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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк назвал четыре причины отставки Залужного

Подоляк из офиса президента Украины назвал четыре причины отставки Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
Советник руководителя офиса президента Украины связал отставку в том числе с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя и не допустить «стагнации по линии фронта»
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк связал решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного с четырьмя причинами, в том числе с необходимостью пересмотреть тактику на поле боя, которая не дала должного результата в прошлом году, и не допустить «стагнации по линии фронта». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Решение обусловлено необходимостью <...> найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии», — считает он.

Вечером 8 февраля глава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года. Новым главнокомандующим вместо Залужного стал генерал-полковник Александр Сырский, до этого он командовал сухопутными войсками ВСУ.

Президент Владимир Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины», — считает он. Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».

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Александр Сырский и Владимир Зеленский (справа налево)

Залужный в телеграм-канале указал, что задачи 2022 года отличаются от задач текущего. «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал генерал, отметив, что было решено «изменить подходы и стратегию». Он поблагодарил команду Генштаба, Министерства обороны и президента, при этом не уточнив, какую должность займет после отставки. Украинский лидер сообщил, что предложил ему «быть и дальше вместе в команде украинского государства» и будет благодарен, если тот согласится.

За несколько дней до этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко говорил, что, по его информации, Залужный согласился на роль посла Украины в Великобритании. «Скорее всего, он туда и поедет. А мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, уже никто никогда не возвращался», — отмечал Шевченко.

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Генерал осенью прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Президент тогда отказался считать ситуацию на фронте патовой. По словам источника Bloomberg, уход главкома с поста связан с растущей неприязнью между ним и Зеленским. Журналист Саймон Шустер в своей книге об украинском лидере, опубликованной в январе 2024 года, писал, что, по его информации, у конфликта Зеленского с Залужным было две причины: первая — офис президента подозревал генерала в политических амбициях, вторая — глава государства был недоволен контрнаступлением, которое прошло не так успешно, как рассчитывали Киев и его западные партнеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную отставку главкома ВСУ, заявлял, что у Киева «много проблем, там все неладно — это однозначно». «Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», — говорил он.

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Елена Чернышова
Валерий Залужный Михаил Подоляк отставка ВСУ
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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